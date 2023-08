Benfica sofre, mas vence a primeira no Português

Na segunda rodada do Campeonato Português, o Benfica, enfim, venceu na competição. Isso porque, neste sábado (19), as Águias venceram a Estrela Amadora por 2 a 0, com gols de Tengsted e Rafa Silva, ambos já na reta final do jogo.

Como o Benfica tinha perdido para o Boavista na primeira rodada, o time de Lisboa soma três pontos na competição, aparecendo em décimo lugar. A liderança é do próprio Boavista, com seis pontos em dois jogos. O G4 tem ainda Sporting e Vitória de Guimarães, ambos com seis pontos, além do Famalicão, com três, mas ainda com um jogo.

O Porto é outro time com três pontos, mas com só uma partida. Neste domingo (20), aliás, os Dragões recebem o Farense, às 14h. No dia 1º de outubro, as duas principais equipes de Portugal têm um duelo marcado.

