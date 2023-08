Palmeiras vence Cuiabá e diminui vantagem do líder do Brasileirão

O Palmeiras conquistou uma vitória importante na noite deste sábado (19), contra o Cuiabá, pela 20ª rodada do Brasileirão. Na Arena Pantanal, o Verdão contou com mais uma boa atuação de Raphael Veiga, convocado para Seleção Brasileira. O meia abriu o placar com belo gol de cabeça no primeiro tempo, enquanto Richard Ríos anotou um golaço na segunda etapa para assegurar o triunfo por 2 a 0. Dessa maneira, os paulistas diminuíram a vantagem do líder Botafogo e ainda sonham com o título da Série A.

Com a vitória sobre o Cuiabá, em conjunto com o empate do Botafogo contra o São Paulo, o Palmeiras chegou aos 37 pontos e agora está com 11 a menos que o líder do Brasileirão.

Ao mesmo tempo, o Verdão conquistou um resultado importante, que pode dar moral para o próximo compromisso da equipe. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira enfrenta o Deportivo Pereira, na Colômbia, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores.

Por outro lado, o Cuiabá chegou a segunda derrota consecutiva no Brasileirão e a primeira em casa depois de quatro jogos. O Dourado é o 9º colocado, com 28 pontos, a quatro do Bragantino, último na zona de classificação à fase preliminar da Libertadores.

Além disso, a partida contra o Palmeiras marcou a estreia do novo uniforme verde do Cuiabá, produzido pela marca própria do clube.

O jogo

Em casa, o Cuiabá começou bem a partida e conseguiu pressionar o Palmeiras. No entanto, os visitantes seguraram a pressão e conseguiram equilibrar a partida com o passar do tempo. Até que o zagueiro Luan fez ótima jogada pelo lado direito e cruzou na medida para Raphael Veiga abrir o placar. Assim, o Dourado foi em busca do empate. Na melhor oportunidade dos donos da casa, Weverton fez grande defesa em chute cruzado de Jonathan Cafu dentro da área. O Verdão, por sua vez, desperdiçou ao menos duas boas chances para ampliar.

Na volta do intervalo, o Palmeiras conseguiu se impor e em menos de 10 minutos teve duas grandes chances de ampliar. Flaco López, de cabeça, parou no goleiro Walter, enquanto Raphael Veiga quase anotou o segundo na partida em finalização de primeira que bateu na trave. Mas, Richard Ríos teve sua boa atuação compensada com um golaço aos 20 minutos, que garantiu a vitória por 2 a 0. O volante já havia levado muito perigo em uma finalização de fora da área. Porém, na segunda tentativa o volante anotou uma pintura no ângulo para garantir o triunfo fora de casa. O Cuiabá ainda teve boa chance para diminuir o placar nos acréscimos, mas parou em defesa de Weverton.

CUIABÁ 0X2 PALMEIRAS

20ª rodada do Brasileirão-2023

Data e horário: 19/08/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Público presente: 19.115 torcedores

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur (Filipe Augusto, aos 25′ do 2t) e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral (Lucas Mineiro, aos 25′ do 2t) e Ceppelini (Denilson, aos 8′ do 2t); Jonathan Cafú (Derik Lacerda, aos 25′ do 2t), Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez (Mayke, aos 23′ do 2t); Zé Rafael (Fabinho, aos 18′ do 2t), Richard Ríos, Raphael Veiga (Jailson, aos 33′ do 2t) e Jhon Jhon; Artur (Breno Lopes, aos 18′ do 2t) e Flaco López (Rony, aos 22′ do 2t). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Raphael Veiga, aos 31′ do 1t (0-1); Richard Ríos, aos 20′ do 2t (0-2)

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões amarelos: Marllon (CUI); Jhon Jhon, Zé Rafael (PAL)

