Fluminense vira, sobe na tabela e afunda de vez o lanterna América

De virada, o Fluminense venceu o América-MG, por 3 a 1, na noite deste sábado (19/8), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Tricolor era favorito diante do lanterna. Mas encarou um rival muito aguerrido, que fez jogo duro, perdeu gol inacreditável no primeiro tempo e que ainda saiu na frente no início da etapa final. Porém, depois que ficou atrás do placar, o Fluminense, que era vaiado, acordou e fez seus gols com John Kennedy, Cano e Árias. Durante o jogo, o Flu perdeu dois jogadores machucados: Marcelo (aos 11 do 1º tempo) e Felipe Melo (no intervalo).

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

O Fluminense, com 34 pontos, dorme a rodada em terceiro lugar. Mas pode perder três posições. O Coelho, por sua vez, está afundado no último lugar, com 10 pontos. Pode terminar a rodada 11 pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento. A queda para a Série B é iminente.

América perde gol incrível no primeiro tempo

O América começou equilibrando a partida. Mas, com dez minutos, o Tricolor ajustou suas linhas e passou a ser dominante. Mas dependia muito de jogadas individuais para levar perigo, como um lance em que Árias foi um pouco fominha e teve a bola cortada para escanteio (o Tricolor pediu pênalti, inexistente). Os melhores lances partim de Keno, que chegou bem pelos flçancos, saindo do lateral e fazendo cruzamentos. Mas o time carioca pecou por usar pouco a qualidade de apoio do lateral Samuel Xavier pela direita. A grande chance foi do America. Fábio saiu mal com o pé, dando de bandeja para o América. Mastriani ficou com a bola e o gol vazio. Perdeu de forma inacreditável.

Fluminense leva gol, mas vira na etapa final

Com Felipe Melo machucado e André um pouco mais recuado e o atacante John Kennedy na vaga de Lima, a tendência era o Ticolor partir para cima. Mas na verdade deu espaços para os contra-ataques do América. Ao seis minutos, o lateral Marcinho cruzou e Felipe Azevedo mandou sem chance para Fábio. O time mineiro abria o placar. Keno pela esquerda cruzou e ohn Kennedy, desmarcado, fez de cabeça o gol de empate. Boa troca de passes com protagonismo de Ganso, a bola chegou até Cano. Na área o argentino não perdoou, e correu para comemorar com dois “Ls” (os filhos Lorenzo e, agora, a filha Leonella).

O América buscou o empate e quase marcou com Everaldo (grande defesa de Fábio). Contudo, o Flu ampliou aos 43, com Árias recuperando uma bola, avançando e mandando um chute perfeito para fazer 3 a 1. Enfim, alívio para o Tricolor. No fim, Léo Fernández quase fez o quarto. Mas chutou para fora.

FLUMINENSE 3X1 AMÉRICA-MG

17ª rodada do Campeonato Brasileiro-2023

Data: 19/08/2023

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 35.562

Público pagante: 33.053

Renda: R$ 1.422.898,00

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli, Intervalo) e Marcelo (Diogo Barbosa, 11’/1ºT); André, Lima (John Kennedy, 6’/2ºT) e Ganso (Marlon, 35’/2ºT); Arias, Keno (Leo Fernández, 35’/2ºT) e Cano. Técnico: Fernando Diniz

AMÉRICA-MG: Cavichioli; Marcinho, Maidana, Burgos e Danilo Avelar (Marlon, 24’/2ºT); Juninho, Méndez (Alê, 32’/2ºT), Martinez e Felipe Azevedo (Pedrinho, 24’/2ºT); Mastriani (Mikael, 24’/2ºT)e Rodrigo Varanda (Everaldo, 15′ do 2ºT). Técnico: Fabián Bustos

Gols: Felipe Azevedo, 6’/2ºT (0-1); John Kennedy, 13’/2ºT (1-1); Cano, 19’/2ºT (2-1); Árias, 43’/2ºT (3-1)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Evandro de Melo Lima (SP) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartões Amarelos: Árias (FLU); Everaldo (AMG)

