Espanha x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

Na manhã deste domingo (20/8) será conhecida uma campeã inédita da Copa do Mundo feminina, Espanha ou Inglaterra. As seleções se enfrentam às 7h (de Brasília) no Estádio Olympico de Sydney. Consideradas favoritas (ao lado dos EUA, eliminado nas oitavas), as duas tiveram altos e baixos. A Inglaterra penou para eliminar na Nigéria nas quartas (somente nos pênaltis) e venceu apertado Haiti, Dinamarca e Colômbia. Mas mandou bem na semifinal (3 a 1 na anfitriã Austrália). A Espanha levou de 4 a 0 do Japão na fase de grupos, mas se impôs nas demais partidas e venceu bem a forte Suécia na semifinal. Enfim, decisão em alto nível e previsão de jogaço.

A vencedora se tornará a quinta campeã de Copa feminna e se junta a um grupo que conta com EUA (campeãs em 1991, 1999, 2015 e 2019); Alemanha (2003 e 2007), Noruega (1995) e Japão (2011).

Onde assistir

Os canais SporTV (fechada) CazéTV (youtube), e Fifa+(www.fifa.com) transmitem a partir das 7h (de Brasília). Mas a CazéTV inicia a cobertura 2h antes.

Como está a Espanha

A grande dúvida do técnico Jorge Vilda está no ataque. Paralluelo, a revelação da Copa e candidata seríssima a MVP, vem saindo do banco para decidir os jogos. Ela estava cotada para começar como titular, mas sentiu dores musculares após a vitória sobre a Suécia, foi poupada nos treinos e, mesmo garantida na relação das jogadoras da final, deve seguir no banco. Já a melhor do mundo, Putellas, recuperada de lesão mas muito mal na parte física, segue na reserva.

A apoiadora Aitana Bonmati, outra espanhola candidata a MVP das Copa diz que, embora as jogadoras sejam experientes em grandes jogos, este será muito diferente:

“Disputar uma final de Copa do Mundo já é muito especial, mas esta decisão será de outro nível. Este torneio tem sido incrível para o futebol feminino. O padrão do futebol, os grandes jogos, os ambientes. Ter a chance de jogar a final é algo com o qual sonhamos há muito tempo”.

Como está a Inglaterra

Sarina Wiegman tem um retorno de peso. Lauren James, que cumpriu dois jogos de suspensão, está de volta. Mas a sua presença como titular é incerta, pois a treinadora gostou do comportamento de Russo e de Hemp nas últimas partidas. Estas duas, aliás, têm três gols e disputam a Bola de Ouro (a artilheira é a chinesa Miyazawa, com cinco). Assim, caso queria começar com James, quem sairia seria Toone.

Melhor lateral do mundo, Lucy Bronze diz que a Espanha é muito forte, Mas tem as suas fraquezas.

” A Espanha tem as jogadoras mais técnicas do mundo. Dominaram a maioria dos jogos. mas tem suas fraquezas e vimos isso contra o Japão. Podemos aproveitar. E contamos com Lauren Hemp e Alessia Russo na frente, jogadoras com faro de gol”.

ESPANHA X INGLATERRA

Copa Feminina-2023 – Final

Data e horário: 19/8/2023, às 7h (de Brasília)

Local: Estádio Olympico, Sydney (AUS)

ESPANHA: Cata Coll; Batlle, Paredes, Codina e Carmona; Bonmati, Abelleira e Hermoso; Redondo, Caldentey e Gonzalez. Técnico: Jorge Vilda

INGLATERRA: Mary Earps; Carter, Bright, Greenwood; Lucy Bronze, Stanway, Walsh, Daly e Toone; Russo, Hemp. Técnica: Sarina Wiegman

Árbitro: Tori Penso (USA)

Auxiliares: Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (USA)

VAR: Tatiana Guzman (NCA)

