Jorge Jesus afirma que Neymar está lesionado e critica convocação de Diniz

Após a apresentação de Neymar, o Al-Hilal não conseguiu furar o bloqueio do Al-Fayha e ficou no empate por 1 a 1 pela segunda rodada do Campeonato Saudita. No entanto, o craque não fez sua estreia oficial e acompanhou a partida em uma das tribunas do Estádio Reid Fahd, neste sábado (19), em Riad, De acordo com o técnico Jorge Jesus, o brasileiro tem uma lesão muscular e por isso não esteve em campo.

“Neymar pode fazer tudo pela equipe do Al-Hilal. É um dos melhores jogadores do mundo, não tenho dúvidas disso, em condições físicas normais. Ele chegou com uma pequena lesão, não vai conseguir treinar ainda com o time. Não sei quando vai estar em condições para poder jogar” disse Jorge Jesus.

COMANDANTE CONTESTA CONVOCAÇÃO

Além disso, o comandante português ressaltou não entender o motivo de Neymar ter sido convocado para a Seleção Brasileira na última sexta-feira. Fernando Diniz chamou o camisa 10 para os dois primeiros compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas contra Bolívia e Peru, visando a Copa do Mundo de 2026. Contudo, Jorge Jesus salientou que o jogador não tem condições de atuar em setembro.

“Já que estamos falando do Neymar, não sei porque está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocação. Sei que esse é um tema que temos que discutir. Hoje não vejo justificativa nenhuma do Neymar ir ao Brasil, se está lesionado. Ele não treina, como pode (jogar)?”, completou.

Por outro lado, Neymar participou da reta final da pré-temporada do Paris Saint-Germain, e as palavras do treinador surpreendem. O camisa 10 chegou a estar em campo no último amistoso da equipe parisiense na Ásia, dia 3, diante do Jeonbuk