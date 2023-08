Após fechar o gol, Lucas Perri fala do empate de Botafogo e São Paulo

Mais uma vez, o goleiro Lucas Perri fez a diferença em um jogo do Botafogo. E, apesar do empate sem gols contra o São Paulo, o jogador demonstrou satisfação com o resultado.

“Feliz. É sempre difícil jogar em estádio lotado, com torcida contra”, afirmou, ressaltando que a partida foi no Morumbi.

Ao fazer várias defesas importantes, Perri foi o nome do jogo. E ele elogiou o time como um todo, pelas chances ao longo do jogo.

“Foi um jogo bem movimentado, criamos bastante oportunidade de gol, mas infelizmente não conseguimos concluir em gol”, disse.

No primeiro tempo, o goleiro do Glorioso nem teve muito trabalho, mas, a partir do momento em que Calleri e Lucas Moura engrenaram, Perri fez uma série de defesas que garantiram o empate para o Botafogo na casa do anfitrião – o que o goleiro exaltou.

“Cada ponto é importante na nossa caminhada e conseguimos mais um hoje, graças a Deus”, afirmou.

Perto do fim do jogo, o Botafogo até parecia mais à vontade. Entretanto, faltou mais poder de fogo, apesar da entrada de Diego Costa, ainda, nitidamente, fora do forma ideal.

