Papagaio morde o Corinthians, mas picada de Mosquito garante empate com Cruzeiro

Papagaio, do Cruzeiro, estava falante, bicou a defesa do Corinthians e mordeu o Timão no fim primeiro tempo. No entanto, a picada de Mosquito garantiu o empate por 1 a 1, no último lance do encontro válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (19), no Mineirão.

A Raposa está na 12ª colocação, com 25 pontos. Já o Timão está no cangote do Cruzeiro, em 13º lugar, com 24. Os paulistas não perdem há seis rodadas, mesmo período em que os mineiros não conseguem triunfar no Brasileirão deste ano.

CRUZEIRO QUER JOGO

O Cruzeiro demonstrou mais intensidade e apetite enquanto o Corinthians parecia com a cabeça na Copa Sul-Americana. Com volume e pressão sobre a saída de bola do adversário, a Raposa recuperava a bola rápido e encontrava até certa facilidade de chegar à meta de Cássio. O gol, porém, saiu apenas no fim da primeira metade. Wesley arrancou bonito e tocou para Bruno Rodrigues, que, de primeira, repassou a Papagaio. O centroavante, já na área, não perdoou o goleiro da equipe paulista.

UM MOSQUITO CHATO NO CORINTHIANS

Vanderlei Luxemburgo mudou rápido o Corinthians. Aliás, com as terceiras opções do elenco. Não houve uma pressão mais intensa pelo empate, apesar de o time paulista ter ficado mais com a bola. Já o Cruzeiro ficou posicionado para os contra-ataques, que não saíram com frequência. Ainda assim, Cássio foi obrigado a realizar outras grandes defesas e ainda teve sorte de ver uma bola de Robert explodir na trave. No fim, porém, Mosquito se antecipou à defesa celeste e decretou o empate.

CRUZEIRO 1×1 CORINTHIANS

20ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 19/8/2023 às 21h (de Brasília)

CRUZEIRO: Cabral; Palacios, Néris, Castán e Marlon; Jussa, Silva e Wesley (Robert, 37’/2ºT); Gomes (Machado, 21’/2ºT), Papagaio (Gilberto, 42’/2ºT) e Rodrigues (Nikão, 37’/2ºT). Técnico: Pepa.

CORINTHIANS: Cássio; Méndez (Maná, 22’/2ºT), Veríssimo, Caetano e Bidu (Mosquito, 12’/2); Moscardo, Giuliano, Rojas (Romero, 22’/2ºT); Wesley, Biro (Ruan, 12’/2ºT) e Felipe Augusto (Giovane, 12’/2ºT). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Gols: Papagaio, 44’/1ºT (1-0); Mosquito, 53’/2ºT (1-1)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartão Amarelo: Gomes, Silva, Jussa (CRU); Caetano, Moscardo, Biro (COR)

Cartão Vermelho:

