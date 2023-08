Al-Hilal anuncia a contratação do sérvio Mitrovic, ex-Fulham

Depois de apresentar Neymar, o Al-Hilal segue forte no mercado e anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante Mitrovic, ex-Fulham e jogador da seleção da Sérvia, que disputou a Copa do Mundo de 2022 no Qatar.

De acordo com a imprensa internacional, a transação envolvendo o sérvio gira em torno de mais de 50 milhões de euros. Nesse sentido, o atleta, de 28 anos, chega para ser o centroavante da equipe mais popular da Arábia Saudita.

Ao longo de sua passagem pelo Fulham, da Inglaterra, Aleksandar Mitrovic disputou 206 partidas e estufou a rede em 111 oportunidades. Revelado nas divisões de base do Paritzan, também da Sérvia, o jogador teve passagens por Anderlecht, da Bélgica, e acertou com o Newcastle na temporada 2015/16, antes de defender as cores dos The Cottagers.

Portanto, além de Neymar e Mitrovic, o clube também reforçou o elenco com outros jogadores que estavam no futebol do Velho Continente. Entre eles, Rúben Neves, ex-Wolverhamton (55 milhões de euros), Koulibaly, que defendia as cores do Chelsea (23 milhões de euros), Milinkovic-Savic, ex-Lazio (40 milhões de euros) e o brasileiro Malcom, que estava no Zenit (RUS) (60 milhões de euros).

Por fim, para trazer Neymar, o Al-Hilal teve que desembolsar 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) para contar com Neymar. Cabe salientar que o Paris Saint-Germain pedia pelo menos 100 milhões de euros, algo em torno de R$ 540 milhões, pelo jogador. Dessa forma, o clube mais popular da Arábia Saudita chegará a tais valores com taxas fixas e variáveis, e realizou a maior contratação feita por um clube fora da Europa na história do futebol.

