CBF se manifesta sobre condição física de Neymar: ‘Monitorando há alguns dias’

Após Jorge Jesus, treinador de Neymar no Al-Hilal, revelar que o jogador tem uma lesão muscular e não tem condições de atuar pela Seleção Brasileira em setembro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota explicando a situação.

De acordo com a entidade, a comissão técnica de Fernando Diniz e o departamento médico estão monitorando o atleta há alguns dias. Dessa forma, estão cientes da situação do craque, que foi apresentado neste sábado pelo seu novo clube, com direito a drones no céu e mosaico.

O treinador Fernando Diniz anunciou na última sexta-feira a lista dos convocados, que disputarão as duas primeiras partidas das Eliminatórias da América do Sul, em setembro. Os adversários serão a Bolívia, no dia 8, às 21h45 (de Brasília), e o Peru, dia 12, às 23h (de Brasília).

“Já que estamos falando do Neymar, não sei porque está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocação. Sei que esse é um tema que temos que discutir. Hoje não vejo justificativa nenhuma do Neymar ir ao Brasil, se está lesionado. Ele não treina, como pode (jogar)?”, disse Jorge Jesus, antes de completar:

“Ele não pode jogar na Seleção. Está lesionado. Acho que nem devia ir ao Brasil, mas isso é um problema no Al-Hilal. Ele tem que recuperar de um problema muscular para começar a jogar, que é o que ele sabe fazer bem” finalizou.

Leia a nota da CBF na íntegra:

“Nota de esclarecimento sobre a situação clínica do jogador Neymar Jr

O departamento médico da Seleção Brasileira Masculina de Futebol informa que vem monitorando há alguns dias as condições clínicas do jogador Neymar Jr. A comissão técnica está ciente da situação e tem mantido contato constante com o atleta, acompanhando a sua evolução.

A apresentação dos jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz está prevista para cerca de 15 dias.

Qualquer atualização sobre o quadro clínico do jogador será informada no momento oportuno.”