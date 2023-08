Messi conquista seu primeiro título nos Estados Unidos

O fim de semana nos Estados Unidos tem nome e sobrenome: Lionel Messi. O país que trata o futebol como “soccer” se rendeu ao atacante argentino. Afinal, o astro do Inter Miami, neste sábado (19), conquistou o seu primeiro título na terra do Tio Sam: a famosíssima Copa da Liga, competição que reúne franquias da Major League Soccer, dos Estados Unidos, e clubes da Primeira Divisão do México. Oh, yeah!

Nos pênaltis, o time da ensolarada Flórida venceu o Nashville SC por 10 a 9, após o empate de 1 a 1 no tempo regulamentar. Aliás, até os goleiro bateram pênaltis. O do time rival de Messi desperdiçou o último disparo (leia mais abaixo).

Ovacionado após o prélio, o craque campeão do mundo foi jogado para o alto por seus companheiros.

Durante a bola rolando, Messi fez um golaço. Ele deixou o marcador a ver navios com um lindro drible e acertou um petardo na rede do goleiro Panicco, que, com o perdão do trocadilho, entrou em pânico ao ver Messi com a bola nos pés.

No entanto, o Nashville SC queria estragar a festa. Assim, no segundo tempo, Picoult deixou tudo igual.

A decisão, então, foi para os pênaltis em uma interminável disputa. Messi converteu seu disparo. Leal perdeu para o Miami e Ulloa para o Nashville SC. Na hora de os goleiros se apresentarem para as cobranças, Panicco, olha ele aí, parou na defesa de Callender. Miami, portanto, já vive, esportivamente, o efeito Messi.

