Neste domingo (20/8), o Maracanã vai tremer com o jogo entre Vasco e Atlético-MG. às 11h (de Brasília), o time carioca tenta um triunfo para se aproximar da saída da zona de rebaixamento. Mas o Galo, que vem de altos e baixos, sabe que um tropeço o deixará ainda mais longe da zona de rebaixamento. Acompanhe este jogo com a ‘Voz do Esporte’ a narração é de Diego Mazur e a cobertura começa a partir das 9h30 (de Brasília).