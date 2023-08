Copa do Mundo feminina: veja a lista com todas as campeãs

A Espanha venceu a Inglaterra neste domingo (20) por 1 a 0 e conquistou pela primeira vez a Copa do Mundo feminina. As inglesas, derrotadas na final, também buscavam a sua primeira estrela.

A conquista da Espanha coloca mais um país na seleta lista das campeãs. Apenas cinco seleções tiveram o privilégio de erguer a taça.

Os Estados Unidos seguem como as maiores vencedoras, com quatro títulos. As norte-americanas venceram em 1991, 1999, 2015 e 2019.

Na sequência, a Alemanha é quem aparece na lista, com duas conquistas, em 2003 e 2007. Noruega, Japão e, agora, a Espanha somam um título. As norueguesas venceram em 1995, e as japonesas na edição de 2011. O Brasil, ainda sem título, teve a sua melhor colocação em 2007, quando ficou com o vice.

Veja, abaixo, todas as campeãs da Copa do Mundo:

1991 | na China

Campeã: Estados Unidos

Vice: Noruega

1995 | na Suécia

Campeã: Noruega

Vice: Alemanha

1999 | nos Estados Unidos

Campeã: Estados Unidos

Vice: China

2003 | nos Estados Unidos

Campeã: Alemanha

Vice: Suécia

2007 | na China

Campeã: Alemanha

Vice: Brasil

2011 | na Alemanha

Campeã: Japão

Vice: Estados Unidos

2015 | no Canadá

Campeã: Estados Unidos

Vice: Japão

2019 | na França

Campeã: Estados Unidos

Vice: Holanda

2023 | na Austrália e Nova Zelândia

Campeã: Espanha

Vice: Inglaterra

