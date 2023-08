Capitã da Inglaterra lamenta derrota na final: ‘Desapontamento’

Bright fez uma análise do jogo depois da derrota para Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo feminina. A zagueira inglesa, assim, reconheceu as qualidades da adversária, revelou estar desapontada com a derrota e relembrou os desafios da competição.

“A Espanha tem um um time fantástico e foram melhores. Nós acertamos a trave, mas elas realmente foram melhores. Contra uma equipe como Espanha, se vc não tem posse de bola complica. Ela assumiram o controle, tentamos dar o nosso melhor no segundo tempo. Mas estou orgulhosa do time ter chegado em uma final de Copa. É complicado absorver, um desapontamento gigante. Mas em algumas semanas estaremos orgulhosas. Chegamos na primeira final, muitos não acreditaram que chegaríamos na decisão, depois de muitos desafios. Vamos voltar para nossa mentalidade é vencedora”, declarou Bright.

A zagueira, enfim, é capitã e uma das destaques da Seleção Inglesa nesta Copa do Mundo. A defensora tem 29 anos, pertence ao Chelsea e também pode atuar como lateral-direita. A jogadora teve uma boa atuação na decisão, mas não conseguiu impedir que Olga Carmona estufasse as redes no primeiro tempo.

Apesar da derrota na final, esta segunda colocação não tem um gosto tão amargo. A Inglaterra, afinal, nunca havia chegado em uma final de Copa do Mundo. A melhor campanha da Seleção Inglesa no Mundial, inclusive, tinha acontecido na edição de 2015, quando chegou na terceira colocação. A Espanha, por sinal, conquistou o título da competição pela primeira vez neste ano.

Campanha da Inglaterra neste Mundial

Primeira Fase

Inglaterra 1 x 0 Haiti

Inglaterra 1 x 0 Dinamarca

China 1 x 6 Inglaterra

Oitavas

Inglaterra 0 x 0 Nigéria (4×2)

Quartas

Inglaterra 2 x 1 Colômbia

Semifinal

Austrália 1 x 3 Inglaterra

Final

Espanha 1 x 0 Inglaterra

