O domingão (20/8) tem, no Couto Pereira, o encontro do Coritiba com o Flamengo, pela 20ª rodada do Brasileirão. O duelo será às 16h (de Brasília). Para o Coxa, com 14 pontos e na zona de rebaixamento, uma vitória o aproxima um pouco mais da zona de degola. Para o Flamengo, um triunfo o mantém no G4. Assim, não deixe de conferir esta partida com a “Voz do Esporte”. A narração e o comando é de Christian Rafael. Mas a cobertura da “Voz” começa bem antes, às 14h30.