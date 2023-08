Com gol de Douglas Luiz, Aston Villa atropela o Everton na Premier League

O Aston Villa se recuperou da goleada sofrida na estreia na Premier League e venceu o Everton neste domingo (20) por 4 a 0, em casa, no Villa Park. O brasileiro Douglas Luiz, de pênalti, marcou um dos gols. Philippe Coutinho entrou na etapa final, mas se machucou e teve que ser substituído.

O primeiro gol saiu no início do primeiro tempo. Aos 18′, o volante John McGinn marcou após a assistência de Leon Bailey.

E teve um toque brasileiro no segundo gol, aos 24′. O volante Douglas Luiz, ex-Vasco, em cobrança de pênalti, aumentou a vantagem.

O primeiro tempo teve amplo domínio da equipe comandada por Unai Emery, traduzido em mais posse de bola (66% x 34%) e finalizações (7 x 3).

A etapa final não teve alteração na dinâmica do jogo. Domínio, portanto, do Aston Villa. O terceiro gol veio logo aos 6′, com Bailey. A goleada foi finalizada aos 29′, com Jhon Durán. A nota triste foi a lesão de Philippe Coutinho, que entrou no segundo tempo e se machucou.

A classificação da Premier League

A primeira vitória coloca o Aston Villa na primeira parte da tabela – em 9ª – com os três primeiros pontos. Com duas derrotas, o Everton é o lanterna e segue sem pontuar.

Próximos jogos na Premier League

O Aston Villa volta a campo pela competição contra o Burnley, no próximo domingo (27). O Everton, em casa, vai buscar os seus primeiros pontos contra o Wolverhampton no sábado (26).

