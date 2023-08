Crystal Palace x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Premier League. Nesta segunda-feira (12), o Arsenal, atual vice-campeão do torneio, visita o Crystal Palace em um clássico londrino no encerramento da segunda rodada da competição. O duelo entre Eagles e Gunners acontece no Estádio Selhurst Park, na capital Londres, às 8h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Crystal Palace

A equipe de Londres conseguiu um bom resultado fora de casa na estreia e venceu o Sheffield United por 1 a 0. Agora em casa, porém, o time de Roy Hodgson não terá tarefa fácil. Diante do poderoso Arsenal, as Águias contam com o apoio do torcedor para tentar um resultado positivo. Contratado nesta temporada, contudo, o brasileiro Matheus França, ex-jogador do Flamengo, ainda não poderá fazer sua estreia por conta de uma lesão na região lombar.