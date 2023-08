Palmeiras: Abel Ferreira não espera facilidade contra o Deportivo Pereira: ‘Organizado’

O técnico Abel Ferreira tratou de deixar de lado o favoritismo do Palmeiras para as quartas de final da Copa Libertadores. Na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em solo colombiano, o Alviverde enfrenta o Deportivo Pereira (COL).

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o treinador disse que o Palmeiras não encontrará um adversário fácil na sequência da competição continental.

“É um jogo de cada vez. Vamos enfrentar um time muito competitivo, sabemos da dificuldade que vamos encontrar e se estão nessa eliminatória é porque têm qualidade. Respeito os adversários, é dar o nosso melhor porque temos responsabilidade de passar como eles também”, alertou o português.

Para Abel Ferreira, o Palmeiras vai enfrentar uma equipe “extremamente organizada” e pregou respeito aos colombianos.

“Quando fomos eliminados na Copa do Brasil queríamos ter passado, temos essa ambição também e não foge à regra, mas respeitamos o adversário, é extremamente organizado e não está nessa fase por estar”, completou.

As campanhas na Copa Libertadores

O Palmeiras teve a melhor campanha geral da primeira fase. Assim, o Alviverde decide o confronto no Allianz Parque. O Verdão avançou às quartas de final após eliminar o Atlético-MG.

O Deportivo Pereira, de fato, chama atenção nas quartas de final. Isso porque eliminou o Independiente Del Valle, do Equador, que tem feito boas companhas em torneios sul-americanos nos últimos anos. Na fase de grupos, os colombianos ficaram com a segunda posição no Grupo F, que teve a liderança do Boca Juniors, da Argentina.

Datas dos confrontos

O início do confronto entre Deportivo Pereira e Palmeiras acontece nesta quarta-feira (23), às 21h30, no estádio Hernán Ramírez Villegas, na Colômbia. A partida de volta vai acontecer no Allianz Parque, no dia 30 de agosto, no mesmo horário.

