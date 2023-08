Vasco bate o Atlético no reencontro com a torcida

O Vasco, agora apoiado por sua torcida, continua sua viagem para sair do purgatório. Afinal, neste domingo (20), ao reencontrar sua torcida depois de um período de punição, o Gigante da Colina venceu o Atlético por 1 a 0, em duelo válido pela 20ª desta edição do Campeonato Brasileiro. Serginho foi o herói cruz-maltino.

Com 16 pontos, o Vasco é o 18º lugar, ainda na zona de rebaixamento. Já o Galo para nos 27 pontos, no meio da tabela. Por ora, é o 11º colocado.

Aliás, antes de a bola rolar, mais festa nas tribunas do Maracanã: o meia francês Payet, novo reforço do Vasco, foi a campo para saudar a torcida em novo contato com a massa.

MAS JÁ

O Vasco veio para cima logo de cara. Assim, com quatro minutos, Vegetti obrigou Everson largar nos pés de Serginho, que só teve o trabalho de completar para o gol. Nos momentos seguintes, o Cruz-Maltini continuou mandando na partida. Tanto que Vegetti, de cabeça, acertou a trave. O Atlético entrou na partida somente a partir da metade da primeira etapa. No entanto, teve dificuldade para infiltrar na área trocando passes, finalizando pouco e sem grande perigo a Jardim.

VASCO SABE ADMINISTRAR

O Atlético tinha, principalmente, nos chutes de Hulk suas melhores chances. O Incrível, no entanto, parou três vezes nas defesas de Jardim. Se não fosse, sobretudo, o centroavante, dificilmente o Galo incomodaria o Vasco. O time carioca, por sua vez, teve o corredor para avançar nos contra-ataques e não deixou de criar chance. Na melhor delas, em cobrança de falta, Paulinho acertou o travessão de Everson.

VASCO 1×0 ATLÉTICO-MG

20ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 20/8/2023

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Jardim; Robson (Dias, 22’/2ºT) (Maicon, 33’/2ºT), Medel, Léo e Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Serginho (Rossi, 24’/2ºT), Vegetti (Ferreira, 33’/2ºT) e Pec. Técnico: Emiliano Diaz.

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Pedrinho, 31’/2ºT), Jemerson, Lemos e Arana; Battaglia (Patrick, 14’/2ºT), Otávio, Edenilson e Gomes (Vargas, 14’/2ºT); Paulinho (Kardec, 40’/2ºT) e Hulk. Técnico: Carlos Pracidelli.

Gols: Serginho, 4’/1ºT (1-0)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Nailton Junior (Fifa-SC), Kleber Gil (SC)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Paulinho, Praxedes, Serginho, Medel, Léo (VAS); Battaglia, Saravia, Jemerson (CAM)

Cartão Vermelho:

