Bologna x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do quarto lugar na temporada passada, o Milan quer voltar a conquistar o scudetto. A equipe de Stefano Pioli vem reforçada, mas sabe, porém, que terá concorrência dos outros gigantes do país, afinal Inter de Milão e Napoli sonham com o troféu. Para a estreia, contudo, o volante Bennacer será desfalque por lesão.

BOLOGNA X MILAN Lega Serie A – Primeira rodada

Data e horário: 21/08/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha (ITA)

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Beukema, Bonifazi (Lucumí) e Corazza (Lykogiannis); Domínguez, Aebischer, Orsolini, Ferguson e Ndoye (Moro); Zirkzee. Técnico: Thiago Motta

MILAN: Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw e Theo Hernández; Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders; Pulisic, Giroud e Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli

Árbitro: Luca Pairetto

Assistentes: Alessio Berti e Alessandro Cipressa

VAR: Valerio Marini