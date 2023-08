Após polêmica, Lucas Paquetá marca, e West Ham vence o Chelsea na Premier League

Em clássico londrino pela segunda rodada da Premier League, o West Ham venceu o Chelsea neste domingo. Em casa, os Hammers bateram os Blues por 3 a 1 no Estádio Olímpico de Londres e conquistaram a primeira vitória na competição nacional. Aguerd, Michail Antonio e Lucas Paquetá fizeram para os mandantes, enquanto Chukwuemeka balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o West Ham chegou aos quatro pontos em duas partidas. Na estreia, a equipe de David Moyes havia empatado em 1 a 1 com Bournemouth. O Chelsea, porém, segue sem vencer. Os Blues têm apenas um ponto, conquistado no empate em 1 a 1 com o Liverpool na estreia do Campeonato Inglês.

GOL NO COMEÇO

Jogando em casa, o West Ham se lançou ao ataque e não precisou de muito tempo para abrir o placar. Aos sete minutos, Ward-Prowse cobrou escanteio pelo lado direito, e o zagueiro Aguerd subiu mais que a marcação do Chelsea para cabecear para o chão. O defensor não deu chances de defesa para o goleiro Robert Sánchez.

TUDO IGUAL

Ainda na etapa inicial, contudo, o time de Mauricio Pochettino conseguiu igualar o marcador. Aos 28 minutos, Chilwell fez jogada pela esquerda e cruzou para a área. A defesa do West Ham cortou, mas a bola sobrou nos pés de Chukwuemeka, que limpou a marcação e bateu forte. Foi o primeiro gol do jovem de 19 anos pelo Chelsea.

PÊNALTI PERDIDO

O Chelsea teve a chance de virar o placar no fim do primeiro tempo. Sterling caiu dentro da área aos 40 minutos, e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, contudo, o argentino Enzo Fernández bateu mal e parou em defesa do goleiro Aréola.

HAMMERS NA FRENTE

A dose do primeiro tempo se repetiu, e o West Ham voltou a balançar as redes no início da etapa final. Aos oito minutos, os donos da casa recuperaram bola no campo de defesa, e Ward-Prowse, mais uma vez, achou lançamento na medida. Desta vez a assistência foi Michail Antonio, que brigou com a marcação e chutou forte e cruzado para movimentar o placar.

PAQUETOP

O brasileiro Lucas Paquetá, que é investigado por suposta participação em esquemas de apostas esportivas, jogou normalmente no Estádio Olímpico de Londres. O camisa 10 do West Ham tinha negociações avançadas com o Manchester City, porém as conversas foram interrompidas após a abertura do caso. No primeiro tempo, inclusive, o jogador revelado pelo Flamengo quase marcou um gol, mas parou na trave. Nos acréscimos, ele converteu pênalti sofrido por Emerson Palmieri e deu números finais à partida.

SEQUÊNCIA

West Ham e Chelsea voltam a campo pela Premier League no próximo fim de semana. Os Hammers encaram o Brighton, fora de casa, no sábado. Os Blues, porém, têm compromisso em casa diante do Luton Town, na sexta-feira, na abertura da terceira rodada.

