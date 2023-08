Após 13 meses afastado, Gabriel Dias sofre lesão muscular e se despesera

Gabriel Dias, do Vasco, viveu uma manhã de redenção e, pouco depois, de desespero no Maracanã. Afinal de contas, o lateral-direito estava há mais de um ano sem entrar em campo por conta de uma delicada lesão no joelho direito. Enfim de volta, ele entrou na vaga de Robson Bambu aos 22 minutos do segundo tempo cheio de disposição. Mas teve que ser substituído por conta de um problema muscular.

A participação de Dias, portanto, durou 11 minutos apenas. A cena do desespero e do choro do jogador, prevendo mais uma lesão, é chocante. Na próxima segunda-feira, o Vasco deve publicar um parecer sobre o diagnóstico, mas o auxiliar Emiliano Díaz disse, em entrevista coletiva, que o caso não é grave. Ou seja, pode ser que o camisa 13 não precise passar mais do que alguns dias no departamento médico.

Aliás, com a má fase de Puma Rodríguez, que nem ficou no banco, a comissão técnica vem optando pelo zagueiro Robson Bambu improvisado no setor. Isso indica que, se mostrasse evolução, Gabriel Dias poderia ser titular do time no segundo turno do Brasileirão. Até porque ele tem b boas características defensivas, o que agrada o argentino Ramón Díaz.