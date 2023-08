Treinador da Espanha celebra título da Copa do Mundo: ‘Hora de festejar’

Jorge Vilda ficou radiante depois do título da Copa do Mundo. conquistado pela Espanha. O treinador agradeceu aos torcedores pelo apoio ao longo do Mundial e afirmou que a conquista precisa ser muito festejada. O técnico, inclusive, fez uma convocação aos espanhóis.

“É difícil descrever, uma imensa alegria e orgulho dessa equipe e muito feliz pela torcida que estava acompanhando nossa campanha e certamente torcendo muito nesta final. Mostramos que sabemos sofrer e somos campeões do mundo. Agora quero que a Espanha comemore, chegou nossa hora de festejar… Na Espanha, quero ver todo mundo na rua, com essa alegria e orgulho. Nós faremos isso aqui também”, declarou Jorge Vilda.

No comando da seleção desde 2015, Jorge Vilda não tem um bom relacionamento com as jogadoras espanholas. O elenco tentou fazer um boicote ao técnico antes do início do Mundial. Mas a federação decidiu mantê-lo no cargo.

As jogadoras mostraram muita maturidade e consistência defensiva na final deste domingo. A seleção soube suportar os ataques da Inglaterra e ser efetiva nas jogadas ofensivas. Carmona, assim, marcou um belo gol no primeiro tempo.

A seleção espanhola, por sinal, nunca tinha conquistado um título da Copa do Mundo. Não havia sequer ficado entre os três primeiros colocados do Mundial antes desta edição. O triunfo deste ano, portanto, tem sido motivo de muita celebração no país.

Campanha da Espanha em Copas do Mundo

3×0 Costa Rica

5×0 Zâmbia

0x4 Japão

Suíça 1×5 Espanha

2×1 Holanda

2 x 1 Suécia

1×0 Inglaterra

