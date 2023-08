CBF se solidariza com vítimas do acidente fatal envolvendo corintianos

Além das inúmeras mensagens dos clubes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou, na tarde deste domingo (20) um comunicado oficial se solidarizando com as famílias das vítimas do acidente envolvendo torcedores do Corinthians. Eles retornavam, de ônibus, a São Paulo, após acompanhar o empate do Timão com o Cruzeiro por 1 a 1, no sábado (19), no Mineirão, pela rodada 20 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Um ônibus com os corintianos capotou, durante a madrugada, na Rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na Grande Belo Horizonte. Até o momento, são oito mortes confirmadas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, havia 46 pessoas na condução. Inclusive, dez torcedores ficaram presos nas ferragens e apresentam alguns ferimentos.

Assinado pelo presidente Ednaldo Rodrigues, a CBF lamentou o episódio e agradeceu o socorro imediato às vítimas da tragédia.

“A CBF lamenta profundamente o acidente fatal envolvendo um ônibus com torcedores do Corinthians. Enviamos os mais sinceros sentimentos aos familiares, conhecidos das vítimas e torcedores do Corinthians, além do meu amigo, o presidente Duílio Monteiro Alves. Por fim, queria deixar um agradecimento ao Samu e ao Corpo de Bombeiros, que trabalharam incansavelmente para socorrerem os feridos”, publicou a entidade.

