Diniz rasga elogios a John Kennedy após vitória do Flu: ‘Muito merecimento’

Fernando Diniz rasgou elogios a John Kennedy depois da vitória do Fluminense diante do América-MG por 3 a 1 no Maracanã. O atacante, afinal, marcou um dos gols da equipe tricolor no último sábado (19) e desempenhou mais uma boa atuação dentro de campo.

“O John está num período de crescimento constante e ele está ganhando seu espaço. É isso que eu tenho para dizer. Está todo mundo contente. É muito merecimento, está tendo atitudes muito profissionais desde que ele retornou esse ano. Ele está começando a colher o trabalho que ele fez desde o início da temporada”, afirmou Diniz na entrevista coletiva.

Brilha, John Kennedy!

O atacante entrou no segundo tempo do jogo e novamente conseguiu ser decisivo. John Kennedy tem 21 anos e é formado pelas categorias de base do Fluminense. O atacante, inclusive, afirmou na zona mista que quer brigar por um espaço no time titular.

“Precisamos estar preparados ali fora. Ele (Diniz) dá muita confiança. Hoje mais uma vez eu estive preparado para ajudar. Eu quero buscar meu espaço e ser titular, mas isso é com Diniz (risos)”, declarou John Kennedy.

O Fluminense, aliás, está na terceira colocação do Brasileirão com 34 pontos. O Botafogo, no entanto, está com 14 de vantagem e segue na liderança isolada do campeonato. O segundo turno da competição iniciou neste fim de semana.

O Time de Guerreiros entra em campo na próxima quinta-feira (24), diante do Olimpia, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A expectativa é por mais um bom público da torcida tricolor no Rio de Janeiro.

