Barcelona marca no fim e derrota o Cádiz pelo Espanhol

O Barcelona venceu o primeiro jogo nesta edição do Campeonato Espanhol. Neste sábado (20), no Estádio Olímpico, bateu o Cádiz por 2 a 0, pela segunda rodada da competição nacional. Os catalães somam quatro pontos, a dois das equipes que mantiveram os 100% de aproveitamento na jornada. Os visitantes, por sua vez, estão em colocação intermediária, com três.

Os gols do Barça demoraram uma eternidade para sair. Somente aos 37 minutos do segundo tempo, Pedri recebeu de Gundogan e tirou o zero do placar. Nos acréscimos, com assistência de Lewandowski, Torres ampliou para os donos da casa.

Na próxima rodada, o Barcelona visita o Villarreal, no El Madrigal, no sábado (26). Na mesma data, o Cádiz recebe o Almería.

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (18/8):

Mallorca 0 x 1 Villarreal

Sábado (19/8):

Valencia 1 x 0 Las Palmas

Real Sociedad 1 x 1 Celta de Vigo

Almería 1 x 3 Real Madrid

Osasuna 0x2 Bilbao

Domingo (20/8):

Girona 3×0 Getafe

Barcelona 2×0 Cádiz

Betis x Atlético de Madrid – 16h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.