Coritiba acerta com o atacante argelino Islam Slimani

O Coritiba anunciou neste domingo (20) mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do atacante argelino Islam Slimani, que assinou um contrato com a equipe paranaense e deve se apresentar nos próximos dias.

Nesse sentido, o jogador, de 35 anos, tem passagens por Sporting (POR), Leicester (ING) e Lyon (FRA). Além disso, disputou a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, pela seleção argelina e é o principal reforço da nova SAF do Coxa.

Dessa forma, o anúncio aconteceu através das redes sociais antes do clube do Alto da Glória entrar em campo para medir forças com o Flamengo, no Couto Pereira. Na postagem, há uma saudação para o torcedor e dizeres em árabe sobre o novo reforço.

Ainda na imagem, o Coritiba elucidou duas coordenadas ligando a Argélia até o Couto Pereira, assim como o mapa do país com o símbolo do clube.

Por fim, as conversas entre ambas as partes tiveram início em junho e avançaram no mês seguinte. Com isso, o jogador tinha propostas do futebol europeu e ainda sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026 com sua seleção.

Na Copa de 2014, o atacante marcou o gol da classificação da Argélia para as oitavas de finais, no empate por 1 a 1 com a Rússia, na Arena da Baixada.

✅Pré-contrato assinado ✅عقد موقّع مسبقًا pic.twitter.com/Ir8b6qgR6a — Coritiba (@Coritiba) August 20, 2023

