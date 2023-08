Gerson faz golaço nos acréscimos, e Flamengo vence Coritiba

Com um golaço de Gerson nos acréscimos da partida, o Flamengo arrancou uma importante vitória fora de casa diante do Coritiba na tarde deste domingo (20), pela 20ª rodada do Brasileirão. Robson e Gabigol anotaram de pênalti para suas equipes, e Arrascaeta virou parcialmente o placar. Edu deixou tudo igual no minuto inicial do segundo tempo até que o meia rubro-negro deu números finais ao jogo.

Com o resultado, o Rubro-Negro dá um salto na tabela e chega a 35 pontos, na terceira posição. Por outro lado, o Coxa segue estacionado nos 19 pontos, na zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

Foi uma primeira etapa bastante movimentada, com diversas chances para as duas equipes. Em uma delas, pelo lado do Coritiba, Filipe Luís derrubou Robson dentro da área, e o próprio atacante abriu o placar, aos 14. Mas quase não houve tempo para festejar. Afinal, quatro minutos depois, num lance idêntico a penalidade do Coxa, Wesley recebeu lançamento, entrou na área e foi derrubado. Gabigol cobrou bem para empatar.

O centroavante ainda acertou o travessão pouco antes da virada rubro-negra. Após boa jogada de Bruno Henrique, Victor Hugo tocou para Arrascaeta, livre na pequena área, cabecear para a rede, aos 30. O goleiro Matheus Cunha ainda fez um milagre num lance cara a cara com Edu. Os donos da casa ainda reclamaram de um pênalti que teria sido cometido por Wesley.

Segundo tempo

Com apenas 35 segundos, o Coxa deixou tudo igual após Fabrício Bruno falhar na tentativa de cortar cruzamento de Jamerson, e Edu mandar para a rede. O Flamengo voltou desligado e exagerou nos erros de passe diante de um adversário que encurtou a marcação e impediu os cariocas de fazerem seu jogo de velocidade. Assim, o Coritiba criou as melhores jogadas e chegou a se aproximar da vitória. Mas desperdiçou duas grandes chances dentro da área. O castigo veio aos 49 minutos, quando Gerson acertou uma bomba de fora de área e assegurou o triunfo rubro-negro.

CORITIBA 2×3 FLAMENGO

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 20/8/2023, (domingo)

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Gabriel; Diogo Batista (Natanael, intervalo), Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio (Matheus Bianqui, intervalo), Bruno Gomes e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Robson e Edu (Diogo Oliveira, 16’/2ºT). Técnico: Thiago Kosloski.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas, 15’/2ºT); Pulgar, Gerson, Victor Hugo (Everton Ribeiro, 15’/2ºT) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Gols: Robson/pen, 14’/1ºT (1-0); Gabigol/pen, 18’/1ºT (1-1); Arrascaeta, 30’/1ºT (1-2); Edu, 1’/2ºT (2-2); Gerson, 49’/2ºT (2-3)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartões amarelos: Matheus Bianqui, Robson (CTB); Bruno Henrique, Gerson (FLA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.