Santos vira para cima do Grêmio e tira o Tricolor do G4

O Santos conseguiu uma vitória importante para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. Na Vila Belmiro, bateu o Grêmio por 2 a 1, com uma virada espetacular, em duelo válido pela 20ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor, mesmo com um jogo a menos que os demais concorrentes, tem 34 pontos. Fica, portanto, fora do G4 e longe da briga pelo título, em quinto. O Peixe chega a 21 pontos, em 17º lugar. Portanto, na porta de saída da zona de rebaixamento do Brasileirão.

PRIMEIRO TEMPO

Um jogo, pelo menos, na primeira metade, insuportável. Aliás, pode ser exagero. Digamos que tedioso. Ideal para pessoas que sofrem com insônia. Assim, Santos e Grêmio não conseguiam dar sequência a nenhuma jogada criada. A bola batia e voltava. Lá e cá. Quando alguém clareava, em seguida, desperdiçava. Exatamente o que aconteceu no fim. Marcos Leonardo, sozinho, de frente para o crime, ao invés de meter para o gol, passou… E passou errado. A Vila estava irritada com o Peixe e com o garoto.

SEGUNDO TEMPO

A partida ganhou, enfim, mais atributos no quesito emoção. Logo na primeira chegada, a zaga do Santos afastou mal, e Cristaldo acertou um míssil no gol de João Paulo. Grêmio na frente. O Peixe parecia nas cordas até a entrada de Soteldo. No primeiro lance do Baixinho, um passe açucarado para Marcos Leonardo, enfim, tomar a decisão certa e marcar. O melhor, no entanto, estava guardado para o fim. Em uma desatenção colossal, a zaga tricolor permitiu um contra-ataque fulminante. Mendoza enfiou para Soteldo, que repassou para Furch decretar a virada.

SANTOS 2×1 GRÊMIO

20ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 20/08/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; Joaquim (Rincón, 16’/2ºT), Basso, Alex e Dodô; Fernández (Nonato, 41’/2ºT), Jean Lucas e Lima (Soteldo, 16’/2ºT); Mendoza e Marcos Leonardo (Furch, 41’/2ºT) e Braga (Dodi, 33’/2ºT). Técnico: Diego Aguirre

GRÊMIO: Grando; Fábio (João Pedro, 16’/2ºT), Ely, Alves e Reinaldo; Carballo, Pepê (Ronald, 30’/2ºT), Bitello, Cristaldo (Galdino, 16’/2ºT) e Ferreira; João Pedro (André, 30’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

Gols: Cristaldo, 1’/2ºT (0-1); Marcos Leonardo, 17’/2ºT (1-1)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartão Amarelo: Marcos Leonardo, Joaquim, Furch, Dodô, João Paulo (SAN); Reinaldo, Fábio, Martins, Alves, Ely (GRE)

Cartão Vermelho: Reinaldo, 47’/2ºT (GRE); Renato Gaúcho, 48’/2ºT (GRE)

