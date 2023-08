Juventus estreia com goleada no Campeonato Italiano

A Juventus estreou com pé direito no Campeonato Italiano 2023/2024, afinal, neste domingo (20), a Velha Senhora aplicou 3 a 0 na Udinese, fora de casa. Curiosamente, todos os gols foram marcados no primeiro tempo: Chiesa, Vlahovic (de pênalti) e Rabiot, já nos acréscimos.

Apesar do resultado, a Juventus não lidera a competição. Isso porque a Fiorentina fez 4 a 1 no Genoa no último sábado (19) e lidera por ter mais gols marcados. O G4 do Italiano tem ainda Napoli e Atalanta, ambos, é claro, com três pontos.

A Juventus teve três brasileiros formando o trio de zaga: Danilo, Alex Sandro e Bremer, que jogaram a Copa do Mundo de 2022. O primeiro, aliás, foi convocado por Fernando Diniz para os próximos jogos do Brasil. Outro destaque foi o zagueiro italiano Cambiaso, que jogou no meio-campo. Ele tem apenas 19 anos.

Dessa forma, a torcida alvinegra está empolgada e sonhando em sair da fila do Italiano. O último título da Velha Senhora foi em 2020. Depois, Inter, Milan e Napoli ganharam. Nesta temporada, vale lembrar, a Juventus não disputará torneios europeus, por conta de uma punição. Isso faz com que a Juventus possa focar ainda mais na competição.

Jogos da 1ª rodada do Italiano

Sábado (19/8)

Empoli 0x1 Hellas Verona

Frosinone 1×3 Napoli

Genoa 1 x 4 Fiorentina

Inter de Milão 2 x 0 Monza

Domingo (20/8)

Roma 2 x 2 Salernitana

Sassuolo 0 x 2 Atalanta

Udinese 0 x 3 Juventus

Lecce 2 x 1 Lazio

Segunda-feira (21/08)

Torino x Cagliari – 13h30

Bologna x Milan – 15h45

