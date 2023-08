Bruno Henrique diz que Flamengo segue vivo no Brasileirão, mas alerta desatenção

Em jogo movimentado, o Flamengo conquistou os três pontos ao vencer o Coritiba por 3 a 2, com um gol no último minuto. Nesse sentido, Gerson arriscou e acertou uma bela finalização para dar a vitória à equipe carioca. Na saída de campo, Bruno Henrique disse que o Rubro-Negro precisa ter atenção durante os 90 minutos para seguir firme no Campeonato Brasileiro.

“Nós fizemos um bom jogo. Mas tivemos desatenção no primeiro lance do segundo tempo, algo que não podemos ter. Temos que corrigir. Vencemos no final pela força do grupo, com um golaço do Gérson. Fizemos um bom jogo, mas temos que ter atenção o tempo todo porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Iremos continuar perseguindo os primeiros colocados.”, disse.

Com o resultado, o Flamengo subiu para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro e soma 35 pontos. Diante do tropeço do Botafogo, o Rubro-Negro diminuiu a diferença para o líder, que agora é de 13 pontos. Apesar disso, Bruno Henrique ressaltou que o time ainda segue vivo na disputa e terá um jogo difícil na próxima semana.

“No sábado teremos outro jogo difícil, contra o Internacional ,que é uma grande equipe. Seguiremos forte para vencer e seguir nessa trajetória para no final sermos campeões brasileiros”, completou.

Por fim, o próximo compromisso do Rubro-Negro será no sábado (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Maracanã. Portanto, a partida é válida pela 21ª rodada, a segunda do returno da competição nacional.

