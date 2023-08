Flamengo apresenta defesa de Gabigol, que pede desculpas à Conmebol

O Flamengo apresentou à Conmebol a defesa no processo que investiga as palavras de Gabigol, após a eliminação da equipe na Copa Libertadores. Na ocasião, depois da derrota para o Olímpia, no Paraguai. o atacante reclamou da entidade e afirmou que o Rubro-Negro foi vítima de um “roubo muito grande”.

Dessa forma, o clube carioca também enviou uma carta na qual o camisa 10 pede desculpas a entidade. Sendo assim, o jogador afirma que não utilizou a frase no sentido literal e explicou que no Brasil é comum mencionar o termo ‘roubo’ para reclamar da arbitragem.

Além disso, Gabigol citou que a sede da Conmebol – em Luque – fica ao lado do Defensores Del Chaco, estádio da equipe paraguaia. Com isso, a Unidade Disciplinar da Conmebol abriu uma investigação preliminar por uma possível infração do atacante.

De acordo com a entidade, o atleta pode ter infringido o artigo 19 do Código Disciplinar da Conmebol, voltado à Manipulação de Jogos ou Competições. A eliminação aconteceu no último dia 10 pelas oitavas da Libertadores, e o clube carioca teve até dia 17 para enviar a defesa.

Veja o que dize o artigo 19.3 abaixo:

19.3

“As pessoas sujeitas a este Código deverão cooperar sem reservas com a CONMEBOL, em todos os momentos, no combate a esse tipo de comportamento e, portanto, comunicarão imediata e voluntariamente à Comissão Disciplinar qualquer contato em relação a atividades ou informações vinculadas, diretamente ou indiretamente, sobre a possível manipulação de um jogo ou competição de futebol, conforme descrito na seção anterior. O não cumprimento desta disposição poderá ser sancionado com uma proibição de pelo menos dois anos de desenvolver atividades relacionadas ao futebol”.

