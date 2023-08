Marcos Leonardo desabafa após não saída do Santos

“Agradecer a Deus por tudo que estou vivendo, todas as coisas que aconteceram é chato, pra mim e para o clube. O presidente tinha combinado comigo, sabia que nessa janela eu ia sair, mas está tudo resolvido. Fiquei fora do jogo contra o Fortaleza, estava sem cabeça e sabendo da proposta que era meu desejo. Quis ficar e ajudar, nunca quis sair pela porta do fundo, o clube que me projetou e sou grato.”, desabafou Marcos Leonardo.

Mesmo com a vitória sobre o Grêmio, o Santos segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. Agora, porém, o Peixe tem 21 pontos, em 17º. O primeiro fora do Z4 é o Bahia, que tem o mesmo número de pontos e de jogos do que a equipe paulista.

As equipes têm um encontro marcado no dia 19 de setembro, em Salvador. Contudo, o próximo compromisso do Santos é contra o Atlético-MG, no próximo domingo (27), às 18h30, em Belo Horizonte.