Herói improvável do Vasco, Serginho diz que viveu ‘momento mais feliz da vida’

O Vasco contou com um herói surpreendente para vencer o Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã. O nome dele é Serginho, que chegou no fim de junho, sem alarde, e só havia participado de duas partidas até aqui. O técnico Ramón Díaz o testou como titular durante a semana e decidiu dar a chance ao camisa 70. E ,com apenas quatro minutos, ele definiu o placar.

Serginho, então, estava em êxtase após o apito final. Afinal, aos 28 anos, ele nunca pisado no histórico estádio carioca e tem poucos jogos como profissional no futebol brasileiro. E falou com os jornalistas sobre a sensação na zona mista.

“Só consigo descrever aquele momento como incrível. Foi especial, acho que foi o momento mais feliz da minha vida. Fiquei emocionado antes do jogo. Você escuta falar (da torcida do Vasco), mas quando vê, é diferente. Então estou muito feliz e o mais importante foi conquistar esses três pontos para sairmos dessa situação”, afirmou o atacante, que até então só havia visto o Vasco sem público no Rio.

CONTINUA COMO TITULAR?

Fica a dúvida, daqui para a frente, se Serginho ganhou a vaga de titular. Afinal, o argentino Luca Orellanos volta de suspensão e estará à disposição para o duelo com o Palmeiras, na próxima rodada. Rossi, que reestreou no segundo tempo, também está na briga.

“A gente tem que sempre respeitar o companheiro. Eu sempre respeitei e fui traquilo sobre isso. Se o Ramón (Diaz) achar que não é meu momento, eu vou aguardar, seguir treinando, dar minha vida. Se for igual a hoje, e eu jogar, também é válido. Tem que respeitar”.