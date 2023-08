Sampaoli minimiza cobranças da torcida: ‘Vitória merecida do Flamengo’

Cercado de protestos e desconfiança, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro ao bater o Coritiba por 3 a 2, no Couto Pereira. No entanto, o gol de Gerson, que decidiu o confronto, só foi marcado nos acréscimos, o que não ajudou a amenizar as críticas da torcida quanto às atuações do time. Na coletiva, Jorge Sampaoli minimizou as cobranças e disse ser “pontos de vista”.

“São pontos de vista. O time está custando algumas situações, de por momento, hoje jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo em um campo difícil. Com o Grêmio na semifinal no Maracanã também creio que (o Flamengo foi superior. Mas seguramente a consolidação que sempre falam ainda tem que resultar em mais tempo. Considero que tem muitos momentos em que o time joga melhor, tem muita pressão para ganhar, isso também prejudica algum tipo de rendimento. Basicamente, temos que encontrar rendimentos individuais mais altos, e coletivamente que o time não se ressinta em algum momento de adversidade”, disse.

MOMENTO NA TABELA

Com o resultado, o Flamengo subiu para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro e soma 35 pontos. Diante do tropeço do Botafogo, o Rubro-Negro diminuiu a diferença para o líder, que agora é de 13 pontos.

“O primeiro tempo devia ter ganhado por uma maior diferença, lamentavelmente no segundo tomou um gol muito cedo, o que gerou uma dificuldade anímica, junto com o desgaste. Alguns jogadores que vinham um pouco complicado, alerta físico, como o Bruno (Henrique) e o Pulgar. Mas a equipe com mais desordem foi buscar. Creio que no balanço, a vitória foi merecida do Flamengo. Mas como sempre falo, muita coisa para corrigir” , citou Sampaoli, antes de completar sobre o ânimo do time:

“É um tema anímico que também temos que resolver. Tem o esforço, às vezes não tem a precisão. Normalmente a precisão do jogo tem a ver com a precisão individual. Mas temos que tentar defender muito mais com a bola, ter muito mais controle, mais passes no campo rival, que é a proposta. Às vezes o time acelera muito. Aí é onde sofre mais. Mas sempre aproveitei o tempo para fazer substituições. Na verdade, a preocupação hoje é que o time tende a ser defensivamente um pouco vulnerável, então vamos ter que mudar a forma ou nomes próprios para tentar ser uma equipe mais sólida nesse aspecto”, concluiu.

PRÓXIMO COMPROMISSO DO RUBRO-NEGRO

Por fim, o próximo compromisso do Rubro-Negro será no sábado (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Maracanã. Portanto, a partida é válida pela 21ª rodada, a segunda do returno da competição nacional.