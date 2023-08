Renato Gaúcho explica mau momento do Grêmio: ‘Robin Hood’

Após a derrota do Grêmio de 2 a 1 para o Santos, neste domingo (20), o treinador Renato Gaúcho lamentou que o seu time esteja com uma postura de Robin Hood. Este, vale lembrar, é um personagem que roubava dos ricos para dar aos pobres. Assim, o comandante do Tricolor insinuou que os gaúchos tiram pontos dos times que brigam pelo título e perde para os que lutam contra a degola.

Nas últimas cinco rodadas, o Grêmio perdeu para o Vasco e Santos, que estão na zona de rebaixamento da competição. Além disso, a equipe comandada por Renato Gaúcho empatou com o Goiás, que briga contra a Série B. Por outro lado, o Tricolor derrotou o Fluminense, que está no G4 e derrotou o Atlético-MG.

“A gente consegue pontos importantes contra times de ponta, mas cede para outras equipes na parte debaixo da tabela. Não pode cometer erros infantis em jogos como esse. O Grêmio tem que deixar de ser Robin Hood, tirar dos ricos e dar para os pobres”, comentou Renato Gaúcho.

Apesar disso, o treinador do Grêmio ainda não jogou a toalha na briga pelo título da competição. O Tricolor caiu para a quinta posição, com 33 pontos, a 15 do líder Botafogo. O Grêmio, porém, tem um jogo a menos e ainda encara o próprio Alvinegro.

“Não posso entrar em campo e tomar as decisões por eles. Tem que parar de dar mole. É neste aspecto que a gente precisa parar de errar. Quando você toma decisões erradas, proporciona lances ao adversário. Um time que pensa no titulo não pode cometer esses erros. Aí a conta chega e a bola pune. Eu não falo em Sul-Americana e nem rebaixamento. Vamos brigar pelo título enquanto houver chances matemáticas.”, acrescentou Renato Gaúcho, apontando como “bobos” os erros do time no duelo contra o Santos.

Eliminado da Copa do Brasil, o Grêmio agora tem só o Campeonato Brasileiro pela frente. O próximo compromisso do Tricolor é contra o Cruzeiro, no domingo (27), às 16h, na Arena.