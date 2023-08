Renato Paiva discute com jornalista após vitória do Bahia

O Bahia teve uma atuação de gala neste domingo (20) ao golear o Red Bull Bragantino por 4 a 0, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão. No entanto, apesar do triunfo que manteve o time fora do Z4, o técnico português Renato Paiva se desentendeu com o radialista Jailson Barúna durante a coletiva.

No momento da pergunta, o profissional pediu para que o comandante tricolor falasse sobre o desempenho da equipe. De acordo com o jornalista, o Bahia se mostrou “regular do início ao fim”, porém Paiva estava incomodado com as críticas feitas em outros momentos da temporada.

“Pensei que você fosse levantar, apontar-me o dedo e me chamar de covarde e malcriado como já fez. Você gosta de me insultar, mas aqui não faz, só faz quando está longe. Se eu fosse covarde, já teria ido embora. Estou a falar com o radialista, o homem é outra coisa. Se eu fosse covarde, não falaria na sua cara.”, disse o treinador durante a discussão e completou:

“Você fala no seu showzinho, é um radialista pífio”, concluiu.

Rezende, Vitor Hugo, Vinícius Mingotti e Cauly marcaram os gols do Bahia, que agora soma 21 pontos, o mesmo número do Santos, o primeiro no Z4. Nesse sentido, a equipe necessita de uma sequência positiva para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Tricolor de Aço visita o líder Botafogo, domingo (27), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos. Sendo assim, com o triunfo, o Bahia manteve a escrita de nunca ter perdido para o Red Bull Bragantino em Salvador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.