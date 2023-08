Ceará e Ponte Preta empatam no encerramento da rodada da Série B

Em partida que encerrou a 24ª rodada da Série B, Ceará e Ponte Preta empataram em 1 a 1, na noite deste domingo (20), na Arena Castelão, em Fortaleza. Os donos a casa abriram o placar com Chrystian Barletta, aos 1 do primeiro tempo, enquanto Eliel Chrystian empatou aos 24.

De fato, a segunda etapa no Castelão foi muito emocionante. Além dos gols, o Ceará chegou a abrir 2 a 0, com Saulo, aos 20. O tento, porém, foi anulado. Nos acréscimos, Artur, da Ponte, foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo. Ainda assim, curiosamente, a Macaca quase virou, mas Léo Naldi isolou da marca do pênalti.

Novorizontino perde de virada

Com o resultado, o Ceará está em décimo lugar, com 34 pontos e 0 gol de saldo. Já a Ponte Preta encontra-se em 14º, com 28 pontos. O G4 tem Vitória (47), Sport (45), Novorizontino (42) e Vila Nova (42). O grupo é perseguido de perto por Criciúma (41), Juventude (40) e Guarani (40). Todos os sete têm 24 jogos.

No outro jogo deste domingo, aliás, o Novorizontino recebeu a Chapeconse, que está na zona de degola. O time paulista até abriu o placar, aos 12, com Ronaldo. Na segunda etapa, a equipe catarinense marcou com Marcinho e Alisson Farias.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook