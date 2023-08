Aguirre revela união do elenco do Santos

Após a vitória de 2 a 1 do Santos sobre o Grêmio, neste domingo (20), o treinador Diego Aguirre revelou que o elenco se reuniu sem o comandante. Os jogadores do Peixe quiseram alinhar alguns pontos e transmitir confiança e união neste segundo turno do Brasileirão.

“Na semana aconteceram muitas coisas, os jogadores pediram para falar entre eles e o treino começou mais tarde. Ficaram uma hora falando, preocupados e se comprometendo com as coisas. Pra mim foi importante, o que aconteceu com a torcida e o presidente falando com os jogadores passando confiança. Aconteceram muitas coisas para chegar e acordarem, serem os jogadores que são e o Santos impondo o respeito que merece por ser um clube grande”, comentou Aguirre.

Se a reunião dos jogadores do Santos dará certo ao fim do ano, só o tempo vai dizer. Fato é que o Santos ganhou de virada, com todos os três gols do jogo no segundo tempo. Os tentos do Peixe foram anotados por Marcos Leonardo e Furch, aos 18 e aos 45 minutos. Aguirre, aliás, é só elogios ao menino de 20 anos, que tem 16 gols no ano.

Com gols de Marcos Leonardo (foto) e Furch, o Santos venceu o Grêmio por 2 a 1 – Divulgação/Raul Baretta – Santos FC

“O time precisa dele. É um craque. Fiquei feliz… Pela situação que viveu, temos de compreender também sua situação, sua família. Ele sofreu muito. Mas hoje ele estava feliz, ele se sentiu novamente importante. É um jogador que tem muito futuro e também fiquei feliz quando marcou o gol por tudo o que viveu durante a semana. É um jogador que gosto muito”, completou o treinador do Santos.

Panorama

Mesmo com a vitória sobre o Grêmio, o Santos segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. Agora, porém, o Peixe tem 21 pontos, em 17º. O primeiro fora do Z4 é o Bahia, que tem o mesmo número de pontos e de jogos do que a equipe paulista.

As equipes têm um encontro marcado no dia 19 de setembro, em Salvador. Contudo, o próximo compromisso do Santos é contra o Atlético-MG, no próximo domingo (27), às 18h30, em Belo Horizonte.

