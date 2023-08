Quartas da Série D do Brasileiro: veja classificados e confrontos pelo acesso

Estão definidos os oito clubes classificados para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (20), o Ferroviário superou o Nacional de Patos, passando, assim, com a melhor campanha. Quem avançar às semifinais, além de se manter na disputa pelo título, ainda assegura vaga na Série C do Brasileiro em 2024.

Os duelos das quartas de final foram definidos de acordo com a campanha acumulada até esta fase, do seguinte modo: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

Veja os jogos das oitavas da Série D

Ferroviário x Maranhão

Athletic Club x Bahia de Feira

Sousa x Ferroviária

Portuguesa-RJ x Caxias As partidas seguem no formato ida e volta até o final da disputa. O time de melhor campanha decide a vaga, no segundo jogo, em seus domínios.