Soteldo valoriza apoio da torcida e união do elenco do Santos

Autor das duas assistências do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, neste domingo (20), o meia-atacante Soteldo explicou de onde o Peixe achou forças para virar a partida no segundo tempo. O venezuelano destacou que foi o apoio da torcida antes e durante a partida (além de depois).

“Acho que foi a energia que a torcida nos deu, chegamos aqui no estádio e foi muito incrível. Eu falei para eles, que não poderíamos perder esse jogo, nem empatar, como tiver que ser, tem que ganhar esse jogo. A torcida nos inspirou a correr e graças a Deus aconteceu o que falamos.”, começou o jogador do Santos.

O Santos sofreu um gol logo com um minuto do segundo tempo, mas virou com tentos de Marcos Leonardo, aos 18, e Furch, aos 45. Após o jogo, vale lembrar, o treinador Diego Aguirre revelou que os atletas se reuniram antes de um treino, para fortalecer a união na briga contra a degola.

” Eu estava trabalhando depois que fiquei afastado, estava trabalhando e queria voltar, vendo meu time perdendo, eu queria voltar. Eu voltei, me preparei da melhor maneira e na hora de entrar eu estava ligado e sabia o que eu tinha que fazer e graças a Deus foi assim.”, acrescentou o camisa 10 do Santos.

Panorama

Mesmo com a vitória sobre o Grêmio, o Santos segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. Agora, porém, o Peixe tem 21 pontos, em 17º. O primeiro fora do Z4 é o Bahia, que tem o mesmo número de pontos e de jogos do que a equipe paulista.

As equipes têm um encontro marcado no dia 19 de setembro, em Salvador. Contudo, o próximo compromisso do Santos é contra o Atlético-MG, no próximo domingo (27), às 18h30, em Belo Horizonte.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.