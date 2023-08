Furch faz primeiro gol e vira opção para lugar de Marcos Leonardo

O centroavante Furch marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos. E pode ter sido um dos mais importantes da passagem do jogador no clube. Afinal, foi o gol da vitória do Peixe em cima do Grêmio por 2 a 1, neste domingo (20), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o argentino espera ganhar mais minutos, mas também vira uma opção para Diego Aguirre.

Furch havia entrando em campo nos minutos finais nos jogos contra Fluminense e Athletico-PR. Contra o Fortaleza, foi titular na goleada sofrida pelo Peixe fora de casa. Após o jogo, o técnico do Santos celebrou o tento marcado pelo centroavante.

“O Furch marcou um gol importante, fiquei muito feliz por ele e pelas coisas importantes que aconteceram”, disse Diego Aguirre, em entrevista coletiva.

Assim, o treinador se empolga para que o jogador tenha um papel mais importante nos próximos jogos. Ainda mais porque Marcos Leonardo, centroavante titular do Peixe, foi convocado para defender a Seleção Olímpica e deve desfalcar o Santos em alguns jogos do Brasileirão.

Marcos Leonardo deve desfalcar o Santos contra o Cruzeiro, em jogo válido pela 23ª rodada. Afinal, o embate acontece um dia depois de o Brasil enfrentar Marrocos, no país africano. Os amistosos da Seleção olímpica serão nos dias 8 e 12 de setembro, mesma data dos compromissos da Seleção principal.

A tendência é que Furch seja titular nesse jogo ou nas partidas que o artilheiro da equipe não esteja em campo. Contudo, a única coisa que o torcedor do Santos não deseja, é que o argentino não demore para marcar novamente pelo Alvinegro Praiano.

