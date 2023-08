Veríssimo estreia bem e vira dor de cabeça boa para Luxemburgo

O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, no sábado (20), no Mineirão, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. E o Timão não comemorou apenas o resultado, conquistado aos 52 minutos do segundo tempo. Mas a comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo viu uma grande partida do zagueiro Lucas Veríssimo.

Sem jogar uma partida oficial desde março, ainda pelo Benfica, de Portugal, o jogador de 28 anos foi escalado pelo lado direito da defesa contra o Cruzeiro e teve atuação de bastante destaque. Mesmo com a falta de ritmo, atuou por 90 minutos, até o apito final do embate contra o Cruzeiro.

“Me senti muito bem, claro que falta ritmo de jogo, é normal, fazia muito tempo que eu não jogava. Mas me senti bem, aos poucos vou pegando o tempo dos companheiros, daqui para frente só tenho a melhorar”, disse Veríssimo, após a partida.

Veríssimo chamou a atenção não só pelo seu desempenho defensivo, mas também na ajuda para construir as jogadas. O zagueiro foi o jogador da partida que mais acertou passes: 71. Além disso, participou muito da saída de jogo do Timão.

Agora, o defensor vive a expectativa de ganhar uma nova oportunidade do time titular. O Corinthians volta a campo nesta terça-feira (22), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A zaga titular vem sendo composta por Gil e Murillo, mas Veríssimo aparece como uma boa opção para Luxemburgo escalar desde o inicio da partida.

