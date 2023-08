Rodrigo Ely não gostou do último gol sofrido pelo Grêmio na derrota, de virada, para o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro. O zagueiro tricolor, assim, afirmou que os jogadores do Tricolor estavam desatentos no início da jogada e achavam que a bola havia saído para lateral.

“A gente achou que tivesse saído para lateral. Uma desatenção. Quando estávamos subindo ao ataque, nós avisamos: “cuidado para tomar no contra-ataque”. Se não podíamos ganhar, poderíamos conseguir pelo menos um empate. Então são detalhes. É um futebol de alto nível. Tem que trabalhar, corrigir e bola para frente. É seguir trabalhando. O jogo já passou. É olhar para frente, corrigir os erros e buscarmos nosso objetivo, que é ir para Libertadores”, afirmou Rodrigo Ely ao Premiere.

Mais uma derrota do Grêmio

O time gaúcho abriu om placar com Cristaldo no início do segundo tempo. No decorrer da partida, sofreu uma virada do Santos com Marcos Leonardo e Furch. O gol da vitória aconteceu depois de um escanteio da equipe tricolor. Os comandados de Renato Gaúcho não perceberam que a jogada ainda estava em disputa. Assim, Mendoza aproveitou para construir um contra-ataque rápido no fim do jogo.

Renato Gaúcho, aliás, não gostou do segundo gol do Santos e criticou os erros do Grêmio em campo. O Tricolor gaúcho saiu do G4 depois da derrota e agora está na quinta colocação do Brasileirão. O clube, inclusive, conquistou apenas uma vitória nos últimos quatro jogos disputados no campeonato.

O Grêmio, enfim, terá uma semana livre de treinos e entra em campo no próximo domingo (27), diante do Cruzeiro, às 16h, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. O Imortal busca, então, uma vitória dentro de casa para se manter nas primeiras colocações da competição.

