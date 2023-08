Gerardo Martino analisa possibilidade de poupar Messi no Inter Miami

Desde que fez sua estreia com a camisa do Inter Miami, Lionel Messi participou dos sete jogos feitos pela equipe da Flórida. Sendo que, desses compromissos, ele foi substituído apenas na goleada por 4 a 0 contra o Atlanta United, em 25 de julho.

Diante dessa situação, o técnico Gerardo Martino foi questionado se está em pauta a possibilidade do jogador de 36 anos de idade ser poupado no próximo compromisso, válido pela US Open Cup, onde o Inter Miami enfrentará o FC Cincinnati. A partida em questão vale pela semifinal e acontecerá na próxima quarta-feira (23), às 19h (de Brasília).

Para o comandante do clube norte-americano, apesar de entender que isso naturalmente será necessário ao longo do tempo, não existe qualquer planejamento nesse sentido no curto prazo. Sendo que, para cogitar a possibilidade neste momento, teria de partir de um pedido feito pelo próprio camisa 10 da equipe:

“Em algum momento, ele deve parar para se recuperar. mas está claro que não será na quarta-feira.”

Dentro dos sete confrontos que Lionel Messi disputou com a camisa do Inter Miami, foram dez gols marcados e uma assistência. Enquanto antes de sua chegada o clube tinha disputado 26 jogos no ano com oito vitórias, quatro empates e 14 reveses, desde sua estreia, são cinco triunfos e dois empates no tempo regulamentar.

