Goleiros do Internacional fazem preparação especial antes de jogo na altitude

O Internacional decidiu fazer uma preparação especial com os goleiros antes de entrar na altitude de La Paz. O clube, assim, alugou cilindros de gás hélio para encher nas bolas e simular os efeitos do jogo. As atividades foram realizadas nos últimos quatro treinamentos. A informação é do “ge”.

Rochet, Keiller, Emerson Junior e Anthoni vêm sendo orientados pelos profissionais Leonardo Martins e Eduardo Melgarejo. O objetivo da preparação é dar tempo de bola aos goleiros antes do duelo decisivo da Libertadores. O ar rarefeito da altitude, afinal, dá uma nova dinâmica para partida e pode ser determinante em campo.

Preparação do Internacional

A bola ganha velocidade e fica mais tempo no ar. Portanto, pode ser fatal para um goleiro que não estiver preparado. A resposta dos arqueiros, no entanto, é, por ora, positiva ao experimento. Os jogadores de campo não participaram desta atividade.

Os preparadores realizaram trabalhos de cruzamentos e chutes de média e longa distância. Rochet será titular em campo e está sendo preparado para suportar os efeitos dos 3,6 mil metros de La Paz.

O Inter treina pela última vez nesta segunda-feira (21). Em seguida, os jogadores colorados embarcam para Santa Cruz de la Sierra, onde dormirão nesta noite. O deslocamento para La Paz acontecerá cerca de seis horas antes do início do jogo.

Bolívar e Internacional se enfrentam neste terça-feira (22), às 19h, no Hernando Siles (Bolívia), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O elenco colorado, assim, chega preparado para lidar com os efeitos da altitude.

