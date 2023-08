O ex-presidente do Corinthians Andrés Sanchez teceu duras críticas à SAF do Botafogo durante participação no programa “Mesa Redonda”, da TV Gazeta, na noite de domingo (20). O antigo cartola do Timão, aliás, ainda fez revelações sobre supostos problemas financeiros do Glorioso.

“A SAF do Botafogo é uma mentira. Está em primeiro lugar e ninguém fala. Salário atrasado, pegando dinheiro emprestado em banco, fazendo carta de crédito que lá Deus sabe como. Só que tá em primeiro, aí ninguém fala nada”, disse.

Na sequência, Andrés disse que o Corinthians não precisa de SAF. Além disso, o ex-presidente do Timão seguiu apontando os problemas do Glorioso.

“Não sou contra SAF, sou a favor da SAF. No Corinthians, não, porque o Corinthians é muito grande, é autossuficiente. Agora, o Botafogo está em primeiro lugar e ninguém fala nada… Tá pegando dinheiro emprestado em banco, não tá pagando. Vou vender um jogador emprestado, 400 mil dólares, depois vou emprestar, aí vende por 10 milhões de dólares… Pô, nós vivemos no Brasil. Aquele Jeffinho que eles venderam lá. Era emprestado, no dia seguinte era 1 milhão, depois virou 10 milhões”, concluiu.

O Botafogo é líder do Brasileirão com 48 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras e está com 37 pontos. O time carioca agora se prepara para duas partidas importantes: contra o Defensa y Justicia, na quarta-feira (23), pela Copa Sul-Americana, depois contra o Bahia, no domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. Os dois jogos serão no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos.

