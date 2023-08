Veteranos, Ramón Díaz e Felipão fazem duelo do camarote no Maracanã

O duelo entre Vasco e Atlético-MG, no domingo, colocou frente a frente Ramón Díaz e Luiz Felipe Scolari, dois veteranos multicampeões do futebol. Na verdade, porém, eles nem se cruzaram no Maracanã. Afinal, ambos estavam suspensos por conta de expulsões na rodada anterior e tiveram que assistir o jogo de diferentes camarotes do estádio.

Após o apito final, melhor para o argentino, que viu a torcida vascaína pela primeira vez desde que chegou. Ramón, aliás, repetiu várias vezes que esperava com ansiedade pelo momento e que o apoio do público seria o principal reforço para a recuperação do time no Brasileirão.

Os responsáveis por orientar, respectivamente, os jogadores foram Emiliano Díaz, auxiliar e filho de Ramón, e Carlos Pracidelli, auxiliar de Felipão. Mais vibrante e envolvido com vestiário e decisões táticas, o argentino se portou verdadeiramente como um treinador. A organização e as mudanças do Vasco tiveram, por sinal, mais efeito na partida.

RAMÓN TERÁ QUE ESPERAR 26 DIAS

Curiosamente, o comandante cruz-maltino não terá outra chance de ver os torcedores como mandante em quase um mês. Isso porque, os próximos compromissos são fora de casa, contra Palmeiras e Bahia, seguidos de uma pausa para a Data-Fifa, quando as seleções entram em cena. Dessa forma, somente no Fluminense x Vasco de 16 de setembro é que o time estará de volta ao Rio.

