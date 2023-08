Felipão não é unanimidade na diretoria do Atlético, mas não será demitido agora

O rendimento ruim do Atlético em campo, desde a chegada de Luiz Felipe Scolari, incomoda a torcida. A crítica da imprensa tem sido dura, contudo, parece não afetar a diretoria, que não pretende mexer com o comando técnico neste momento.

O Jogada10 apurou que o treinador segue no Atlético. E o motivo é simples: quem comanda o futebol do Galo hoje quer ainda dar um tempo a Scolari. Isso não quer dizer, no entanto, prestígio ou unanimidade de Felipão.

Dentro do grupo conhecido “4 R’s” (Rubens e Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães), Felipão já não era o nome preferido desde a contratação. Mas chegou e, agora, a ideia é seguir até o limite. Isso pode durar mais um jogo ou até o fim da temporada. A pressão é grande.

Os empresários, aliás, tomam várias decisões. O diretor de futebol Rodrigo Caetano dá os seus palpites, todavia, não tem voz ativa, nem força suficiente. No clube, somente Rodrigo e o ex-goleiro Victor são consultados para temas importantes do futebol. Mas eles não têm a caneta da escolha. A palavra final fica a cargo dos empresários, além do presidente Sérgio Coelho e do vice presidente José Murilo Procópio.

Lucas Gonçalves, da comissão técnica fixa, foi cogitado até o fim do ano, mas, segundo opinião da diretoria, ainda não está pronto para tocar o barco.

Rendimento de Felipão no Atlético

O técnico Felipão vive momento de várias críticas com o Atlético. Afinal, o rendimento é bem abaixo do esperado. Até agora são 13 jogos, com duas vitórias, cinco empates e seis derrotas, números que correspondem a um aproveitamento de 28%. No período, o Galo marcou nove gols e sofreu 12.

