Corinthians vai pagar custos de funeral das vítimas de acidente

O Corinthians decidiu bancar todos os custos do funeral das vítimas fatais do acidente de ônibus com torcedores do Timão, que aconteceu na madrugada de domingo (20), em Igarapé, perto de Belo Horizonte. O veículo seguia para São Paulo após o empate do Timão por 1 a 1 com o Cruzeiro quando acabou tombando.

Aliás, o Timão calcula que já gastou R$ 50 mil com a ajuda. Além disso, o Corinthians enviou uma van para transferir os torcedores que receberam alta hospitalar e também custeará as transferências de hospital, caso seja necessário.

O acidente matou oito torcedores, quatro que pertenciam à organizada ‘Coringão Chopp e outros três dos Gaviões da Fiel. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, havia 46 pessoas no ônibus. Inclusive, dez torcedores ficaram presos nas ferragens. No momento, há nove torcedores internados em vários hospitais da região.

O funeral deve acontecer nesta segunda-feira (21), em São José dos Campos. Em seguida, os corpos devem ser levados as suas cidades de origem.

Após o acidente, diversos clubes emitiram nota nas redes sociais, prestando solidariedade às famílias das vítimas. Assim, o Corinthians foi o primeiro a realizar esta ação.

“O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada deste domingo (20), na rodovia Fernão Dias, envolvendo o ônibus que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior. O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos”, diz a nota do Timão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.