Globo compra direitos para transmitir Peru x Brasil em todas as plataformas

A Rede Globo de Televisão vai transmitir o jogo entre Peru e Brasil, primeira partida da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, fora de casa. O jogo será no dia 12 de setembro, às 23h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Lima, no Peru.

A emissora carioca comprou os direitos da partida junto a Mediapro e poderá transmitir com exclusividade para o Brasil em todas as plataformas. Portanto, a Globo vai passar o jogo na TV aberta, no GloboPlay e também no SporTV.

A estreia do Brasil nas Eliminatórias será quatro dias antes, no Mangueirão, em Belém, contra a Bolívia. Contudo, para a partida que será às 21h45 (de Brasília), a Globo já tinha negociado junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) os direitos dos jogos em solo nacional.

Aliás, a emissora também já tinha feito negociação com a CBF para amistosos quando o Brasil enfrentou Guiné e Senegal. Na época, Ramon Menezes ainda era o treinador interino. Situação diferente de meses atrás, quando a Globo não transmitiu o amistoso entre Brasil e Marrocos. O jogo passou no canal do YouTube do narrador Galvão Bueno.

A Seleção Brasileira terá o comando de Fernando Diniz, que também é treinador do Fluminense. Inicialmente, ele ficará até a chegada de Carlo Ancelotti, cuja previsão de assinar com a CBF é somente na metade de 2024.

